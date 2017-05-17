المغرب ونيجيريا تدشنان مشروع «أنبوب الغاز الطبيعي»

حسام عبدالنبي (الرباط)

ترأس العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفل توقيع اتفاقيتي تعاون مع نيجيريا، أولهما مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين البلدين، والثانية بين جمعية منتجي وموزعي الأسمدة النيجيرية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية، من أجل تقوية ودعم إنتاج وتوزيع الأسمدة في نيجيريا.

وقع الاتفاقية الأولى أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن في المغرب، ومايكنتي كاكالا بارو، المدير التنفيذي العام للشركة الوطنية النيجيرية للبترول، فيما وقع الاتفاقية الثانية توماس إتو، رئيس جمعية منتجي وموزعي الأسمدة في نيجيريا، ومصطفى التراب، المدير العام، المدير التنفيذي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية.

حضر حفل توقيع الاتفاقيتين، من الجانب الإماراتي كل من أحمد علي سيف المحيربي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في المغرب، والمهندس سعيد محمد المحيربي، الرئيس التنفيذي لشركة آبار العقارية.

وكانت المغرب ونيجيريا قد أعلنتا إطلاق مشروع لإنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز، يربط نيجيريا بمجموعة من بلدان غرب أفريقيا والمغرب، وذلك خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس لنيجيريا في الثالث من ديسمبر الماضي، ولقائه الرئيس النيجيري محمدو بخاري، بالقصر الرئاسي في أبوجا.