«المركزي»: انخفاض حصة الشيكات المرتجعة إلى %4.5 خلال أبريل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تراجعت حصة الشيكات المرتجعة عبر نظام المقاصة في الإمارات إلى 4.5% (ما يعادل 5.77 مليار درهم)، من قيمة الشيكات الإجمالية التي تمت مقاصتها البالغة 127.4 مليار درهم، خلال شهر أبريل 2017، مقارنة مع حصة بلغت 4.6% (ما يعادل نحو 6 مليارات درهم) من قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال مارس الماضي والبالغة 132 مليار درهم، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة أمس.

وانخفض عدد الشيكات المرتجعة إلى 108 آلاف شيك تقريبا في أبريل 2017 مقارنة مع 108.7 ألف شيك في مارس الذي سبقه، لكن حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة ارتفعت إلى 4.2% في أبريل الماضي مقارنة مع 4.1% في مارس 2017، وذلك رغم أن العدد الإجمالي للشيكات التي تمت مقاصتها تراجع قليلا إلى 2.597 مليون شيك الشهر الماضي مقارنة مع 2.62 مليون شيك في الشهر الذي سبقه.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تمت مقاصة 10.26 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 510 مليارات درهم تقريبا، وأن حصة الشيكات المرتجعة بلغت 23.5 مليار درهم تقريبا، تعادل 4.6% من القيمة الإجمالية للشيكات خلال الفترة، في حين بلغ عددها 438.6 ألف شيك تعادل 4.3% من العدد الإجمالي للشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها خلال الأشهر الأربعة. ووفقا للبيانات الصادرة عن «المركزي»، فإن القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تراجعت بقيمة 1.65 مليار درهم، تعادل انخفاضا بنسبة 6.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، حيث كانت تبلغ 25.1 مليار درهم.

وتراجع إجمالي قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال الفترة ذاتها بنحو 3.8٪ خلال العام الحالي إلى 510 مليارات درهم مقارنة مع 530 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. وتظهر البيانات تحسنا تدريجيا لملاءة عملاء البنوك خلال فترة المقارنة.