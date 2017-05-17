«شيف» تستثمر 75 مليون درهم في مجمع دبي للاستثمار

دبي(الاتحاد)

افتتحت شركة «شيف الشرق الأوسط»، المتخصصة في توريد الأغذية للقطاع الفندقي وقطاعي المطاعم وشركات الطيران، مركز التوزيع العالمي الجديد بتكلفة 75 مليون درهم في مجمّع دبي للاستثمار.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، بقصّ الشريط، معلناً الافتتاح الرسمي للمنشأة الجديدة التي تمّ تصميمها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمبنية على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.

ويعتبر مركز التوزيع المصمّم خصيصاً بأحدث المعايير للأعمال اللوجيستية في قطاع الأغذية، الأول من نوعه في القطاع في المنطقة، حيث يضمّ أحدث المرافق والتقنيات وأكثرها تطوّراً في القطاع. وتضمّ المنشأة مركزاً لوجستياً متكاملاً عالي التقنية ما يسمح لـ«شيف الشرق الأوسط» بتقديم حلول فعّالة من الطرف إلى الطرف لسلاسل التوريد المبرّدة.

يذكر أن مركز التوزيع الحالي تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف المركز السابق ويشتمل على مساحات تخزين مشيّدة على أكثر من 7 آلاف متر مربّع ويمكن التحكّم بدرجات الحرارة داخلها لتخزين الأغذية المبرّدة والمجمّدة، وتلك التي لا تحتاج لبرادات، حيث تستوعب مساحات التخزين ما يصل إلى 8 آلاف منصة متنقّلة للأغذية المبرّدة والمجمّدة والأغذية التي لا تحتاج إلى برّادات والمنتجات الأخرى المرتبطة بقطاع الأغذية.

وتوفّر «شيف الشرق الأوسط» أكثر من 4 آلاف نوع من منتجات الأغذية العالمية الممتازة مع مجموعة من المكوّنات ذات الجودة العالية لقاعدة عملائها في قطاع الأطعمة الإقليمي، والذي يتنامى عددها سريعاً. وتُشغّل الشركة أسطولاً مكوّناً من 50 مركبة توزيع مبرّدة ذات درجات حرارة متنوعة.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمّع دبي للاستثمار: «إن الاستثمار الذي أجرته «شيف الشرق الأوسط» في هذه المنشأة الحديثة والمتطوّرة هو مثال ممتاز على قيام إحدى أرفع الشركات سمعة في المنطقة بالاستثمار في مجمّع دبي للاستثمار ما اعتبره تأكيداً على مكانة مجمّع دبي للاستثمار كأحد أهم مجمّعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها جذباً للشركات.

وقال إن مركز التوزيع الجديد لشركة «شيف الشرق الأوسط» هو مثال رائع على المنشآت والخدمات العالمية المستوى التي تقدّمها دبي، كما يرتقي بمستوى المعايير في القطاع اللجوستي في مجال الأغذية في المنطقة. وسيسهم المركز في إعادة تعريف خدمات توزيع الأغذية في المنطقة، معتمداً على منصّة عالمية المستوى وفريق مكرّس يعمل في مجمع دبي للاستثمار».

وأكد ستيف بايل، الرئيس التنفيذي لشركة «شيف الشرق الأوسط» أن المنشأة الجديدة صممت من قِبل متخصّصين في مجال خدمات توزيع الأغذية وهي تضمّ تصاميم وتقنيات تمكّننا من توفير خدمات ممتازة وتجربة عملاء أفضل في عموم الشبكة.