الشركات الإماراتية غير النفطية متفائلة وتتوقع ارتفاع أرباحها

دبي (الاتحاد)

أكد أول استبيان رأي ائتماني من نوعه في المنطقة، أن شركات الإمارات إيجابية بشكل حذر فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، حيث توقع أغلبها ارتفاع مبيعاتها وأرباحها خلال الأشهر الستة المقبلة من العام الجاري.

جاء ذلك في الاستبيان الذي أجرته مؤسسة كوفاس، الرائدة العالمية في حلول إدارة مخاطر الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، واستهدف الاستبيان الذي شاركت فيه 136 شركة تمثل 11 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً، دراسة توجهات الشركات في سداد التزاماتها وتطور تلك الاتجاهات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المشاركون بالاستبيان أن شروط الدفع وفترة تسديد الالتزامات المالية باتت طويلة، حيث لجأت الشركات وبسبب انخفاض حجم المبيعات الناتج عن ضعف التجارة العالمية والتشدد في التمويل، إلى تأخير تسديد دفعاتها والتزاماتها المالية. ورغم تمديد إجراءات تسديد الدفعات، إلا أن أغلبية المشاركين بالاستبيان أبدوا تفاؤلهم فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ماسّيمو فالشيوني، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في كوفاس «تأتي نتائج هذا الاستبيان في توقيت مناسب جداً، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي بدأ بالارتفاع. وقد ساهم اقتصاد دولة الإمارات المتنوع في التخفيف من تداعيات انخفاض أسعار النفط. ونتوقع نمواً مطرداً خلال عام 2017 تقوده عومل متعددة، أبرزها التجارة الخارجية غير النفطية، والاستهلاك الخاص والسياحة والاستثمارات الجديدة استعداداً لاستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020».