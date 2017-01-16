«مواصفات» ‬تعتمد ‬النظام ‬الإماراتي ‬للقياسات ‬الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الأول للعام الحالي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوماً من تاريخ اعتماده، بحسب بيان أمس.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تطوير وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس، لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس المطبقة.

وأوضح معاليه أن النظام يهدف إلى إدارة القياسات الصناعية بشكل يضمن تطبيق ممارسات علمية حديثة لجميع العناصر التي تعنى بعملية القياس، وهي العاملون والأجهزة والأدوات والإجراءات الإدارية والفنية والمنتج النهائي، لإيجاد نظام متكامل يساعد تطبيقه على تقليل الهدر في العملية الإنتاجية الناتج عن أخطاء القياس ووجود منتج نهائي يحقق متطلبات القياس التي تحددها المتطلبات الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً، كما يكفل تطبيق النظام استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج، وفقاً للمواصفات الدولية والتشريعات المحلية، وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية التي يتم تطبيقها في مصانع الدولة والتي تؤثر إيجاباً على تعزيز الاقتصاد المحلي وبرامج الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المتميزة من خلال تعريف المستهلك والمتعامل بالمصانع المسجلة في نظام القياسات الصناعية.

وأشار معاليه إلى أنه تم إعداد النظام الذي يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي استناداً إلى المواصفات الدولية، وتم تعميم مسودة النظام على الجهات المعنية في الدولة، وتم أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للاعتماد، موضحاً معاليه أنه سيتم خلال الفترة الانتقالية التعريف بأهداف النظام وآليات التسجيل وإعداد الإجراءات الخاصة بتطبيقه، مؤكداً معاليه أن تطبيق هذا النظام سوف يرفع كفاءة الممارسات المترولوجية في الصناعة مما ينعكس إيجابياً على أسواق الدولة بتعزيز الثقة لدى المتعاملين بالقياسات والثقة بالمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.