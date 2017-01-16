«مواصفات» ‬تعتمد ‬النظام ‬الإماراتي ‬للقياسات ‬الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الأول للعام الحالي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوماً من تاريخ اعتماده، بحسب بيان أمس.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تطوير وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس، لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس المطبقة.
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وأشار معاليه إلى أنه تم إعداد النظام الذي يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي استناداً إلى المواصفات الدولية، وتم تعميم مسودة النظام على الجهات المعنية في الدولة، وتم أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للاعتماد، موضحاً معاليه أنه سيتم خلال الفترة الانتقالية التعريف بأهداف النظام وآليات التسجيل وإعداد الإجراءات الخاصة بتطبيقه، مؤكداً معاليه أن تطبيق هذا النظام سوف يرفع كفاءة الممارسات المترولوجية في الصناعة مما ينعكس إيجابياً على أسواق الدولة بتعزيز الثقة لدى المتعاملين بالقياسات والثقة بالمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
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