«غرفة الشارقة» تدعو قـطاع التجزئة للاستفادة من «تسهيلات رمضان»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها يوم أمس الأول اجتماعا مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التي تعمل تحت مظلة الغرفة بهدف الاطلاع على الخطة الترويجية والفعاليات والأنشطة المختلفة التي ستنظمها الغرفة خلال أيام مهرجان رمضان في المراكز التجارية المشاركة، والدعم الذي ستقدمه لإنجاح هذه الفعاليات في مختلف أنحاء ومدن الإمارة.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان، والحملات الترويجية المصاحبة له، وبحث سبل دعم وتطوير قطاع تجارة التجزئة وما يرتبط به من أعمال وخدمات، حيث أكدت الغرفة خلال الاجتماع أنها ستقدم عدداً كبيراً من التسهيلات والمزايا للمحلات التجارية المشاركة في المهرجان، مثل تسهيل استخراج التصاريح، وتنظيم الحملات الترويجية في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لتسويق منتجاتهم والتعريف بها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، بالإضافة إلى وضع لوحات إعلانية خارجية في مختلف مدن الإمارة، ومجسمات دعائية متعددة وإطلاق حملات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم المختلفة.

وقال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة إن الإسراع في عملية التسجيل من قبل مراكز التسوق والمحال التجارية العاملة في الإمارة يسهم بالاستفادة من التسهيلات الواسعة التي تقدمها الغرفة، والنشاط التجاري الكبير المتوقع خلال أيام الشهر الفضيل الذي يمثل فرصة كبرى لمراكز التسوق وقطاع تجارة التجزئة لعرض منتجاتهم، وزيادة نسبة المبيعات بدرجة كبيرة لطيف واسع من الجمهور، حيث تأتي العروض مع ازدياد الطلب بمناسبة شهر رمضان المبارك.