تفاؤل العارضين في «تموين السفر» بصفقات تجارية جديدة

دبي (الاتحاد)

يتوقع كبار موردي منتجات وخدمات تموين السفر في العالم التوصل لصفقات تجارية جيدة في الدورة الرابعة المنعقدة حالياً للمعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط، حسب بيان أمس.

يوفر النمو المتسق والقوي لقطاع الطيران في الشرق الأوسط فرصاً ممتازة للعارضين للربط مع اللاعبين الإقليميين في قطاع الطيران، والحصول على حصة جيدة من الأعمال التجارية.

ويتم تنظيم المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط بالتزامن مع انعقاد معرض المطارات 2017، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويعرض 70 عارضاً من 30 دولة نطاقاً واسعاً من خدمات وحلول تموين السفر، بما في ذلك الأطعمة، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، وتغليف الأطعمة، ومعدات المعالجة والتحضير والحفظ، وأدوات المائدة، والأواني الخزفية، والأكسسوارات، ولوازم النظافة وتسهيلات السفر، وذلك في المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط.

وتوفر الدورة الرابعة من المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط الذي يعتبر المنصة الأضخم من نوعها المخصصة لقطاع خدمات السفر في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، منصة مثالية تمكن اللاعبين في قطاع خدمات تموين السفر من مختلف أنحاء العالم من التشبيك وعرض مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات، والحلول، والتكنولوجيات.

ومن جانبه، قال بيرت جريتسن، الرئيس التنفيذي لشركة سولا إيرلين كاتلري: «يتطور هذا المعرض عاماً بعد عام، ما يرفع من فرص التشبيك واستكشاف أحدث المنتجات والحلول في قطاع تموين السفر».