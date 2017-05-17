تفاؤل العارضين في «تموين السفر» بصفقات تجارية جديدة

دبي (الاتحاد)
يتوقع كبار موردي منتجات وخدمات تموين السفر في العالم التوصل لصفقات تجارية جيدة في الدورة الرابعة المنعقدة حالياً للمعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط، حسب بيان أمس.
يوفر النمو المتسق والقوي لقطاع الطيران في الشرق الأوسط فرصاً ممتازة للعارضين للربط مع اللاعبين الإقليميين في قطاع الطيران، والحصول على حصة جيدة من الأعمال التجارية.
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ويعرض 70 عارضاً من 30 دولة نطاقاً واسعاً من خدمات وحلول تموين السفر، بما في ذلك الأطعمة، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، وتغليف الأطعمة، ومعدات المعالجة والتحضير والحفظ، وأدوات المائدة، والأواني الخزفية، والأكسسوارات، ولوازم النظافة وتسهيلات السفر، وذلك في المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط.
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ومن جانبه، قال بيرت جريتسن، الرئيس التنفيذي لشركة سولا إيرلين كاتلري: «يتطور هذا المعرض عاماً بعد عام، ما يرفع من فرص التشبيك واستكشاف أحدث المنتجات والحلول في قطاع تموين السفر».