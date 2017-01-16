«رويال كونتيننتال» تفتتح أول فنادقها في دبي باستثمارات 120 مليون درهم

حسام عبدالنبي (دبي)

افتتحت مجموعة «فنادق رويال كونتيننتال» أول فندق لها في منطقة ديرة بدبي بتكلفة استثمارية تتجاوز 120 مليون درهم، حسب سلطان المنهالي، الرئيس التنفيذي لفندق رويال كونتيننتال، والذي أعلن أن المجموعة قررت التوسع في إقامة المزيد من الفنادق في دبي، بافتتاحها فندقاً جديداً على قناة دبي المائية في بداية العام المقبل بتكلفة 200 مليون درهم.

وأكد المنهالي، أن جميع الفنادق التابعة للمجموعة تعد من الفنادق الإسلامية وتتسم بأنها مناسبة للعائلات والأسر الخليجية والعربية، فضلاً عن أنها تناسب السياح الراغبين في التسوق نظراً لموقعها بالقرب من أكبر المراكز التجارية في الدولة.

وقال إن فندق «رويال كونتيننتال» الذي تم افتتاحه في منطقة ديرة من فئة أربع نجوم ويضم 168 غرفة وجناحاً، ومرافق ترفيهية عصرية وخيارات مطاعم متعددة، تتوزع جميعها على 11 طابقاً، مشيراً إلى أن الفندق يمتاز بموقع استراتيجي على بعد دقائق من مطار دبي الدولي، ويهدف لاستقطاب المسافرين إلى دبي لغايات العمل أو الترفيه والسياحة على حد سواء حيث يطرح مجموعة من غرف الديلوكس الفاخرة والغرف المميزة بمساحات إضافية، بالإضافة إلى خيار الترف والرفاهية في الجناح الرئاسي.

وأكد المنهالي، حرص المجموعة على تطوير علامة فندقية بالتركيز على السياحة العائلية، ومن هنا جاء فندق رويال كونتيننتال، المتوافق مع أحكام الشريعة والمصمم بحيث يراعي أهمية توفير بيئة ترفيهية مناسبة للعائلات، منوهاً أن تركيز المجموعة ينصب على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية دبي 2020 والمتمثلة في استقطاب 20 مليون زائر سنوياً وتطوير مكانة دبي باعتبارها الخيار الأول للسياحة العالمية بقصد العمل والترفيه.