منتخبنا يواجه تايلاند في «مربع الذهب»

دبي (الاتحاد)
تأهل منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا 62-56 في بطولة فزّاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى يوم الخميس المقبل، في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي. وضرب منتخبنا موعداً مع منتخب تايلاند في مربع الذهب، الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على اليابان 66-28. ويلتقي منتخبنا مع تايلاند في أول مباريات نصف النهائي اليوم، على أن يلتقي منتخب بريطانيا مع اليابان في المباراة الثانية.
ونجح منتخبنا باجتياز نظيره الجنوب أفريقي بعد مباراة قوية ومتكافئة، تقدم فيها منتخبنا في الربع الأول 16-15، ثم تفوق في الربع الثاني 16-12، لينهي الشوط الأول لصالحه 32-27.
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وقال: امتلكت مهارات اللعبة، وأحببتها أكثر من الألعاب الأخرى لأصحاب الهمم، لأنها ذات طبيعة اجتماعية وممتعة، وإذا كانت كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، فإن كرة السلة على الكراسي هي اللعبة الشعبية الأولى لذوي الهمم.