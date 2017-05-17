«أبوظبي للتعليم» يكرم «المبدعين» وأبطال الغد

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم مجلس أبوظبي للتعليم أمس الأنشطة «اللا صيفية» للعام الدراسي 2016 - 2017، في أعقاب استكمال سلسلة من المسابقات النوعية والمنافسات القوية في إطار حملة «أبطال الغد» و«برنامج المبدعين». ومثل ذلك بمثابة دفعة قوية للجهود الرامية إلى تحفيز طلبة المدارس على المشاركة بفعالية في الأنشطة ذات الصلة بالعلوم والرياضيات والفنون والثقافة والرياضة، تماشياً مع التزام المجلس رعاية وتبني المواهب الواعدة وغرس روح المنافسة الشريفة وثقافة التميز بين أوساط الأجيال الناشئة.
وأقيم الحفل الختامي بحضور عدد من كبار المسؤولين ومديري المدارس المشاركة والفائزين والمشاركين من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وسط إشادة واسعة بالكفاءات الشبابية والمواهب الواعدة التي برزت في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.
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وشهدت حملة «أبطال الغد» إقبالاً واسعاً من 75% من طلبة المدارس التابعة للمجلس، مشكلة نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بالمنظومة التعليمية المحلية وتنمية المواهب الطلابية، بما يتواءم مع أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
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وأضاف: شكل «برنامج المبدعين» محطة هامة في مسيرة تعزيز الحس القيادي لدى الطلبة وإبراز مهاراتهم في التفكير العلمي والإبداعي، تماشياً مع الرؤية الإستراتيجية للمجلس والمتمثّلة في تطوير المنظومة التعليمية المحلية وتأهيل الكفاءات الطلابية بالصورة التي تعود بالمنفعة الكبيرة على المجتمع المحلي والدولي على السواء، مشيرا إلى أن حملة «أبطال الغد» أثبتت بأنها منبر رائد لنشر الثقافة الرياضية في نفوس الطلبة، وتأهليهم بالشكل الأمثل للوصول بالدولة إلى مصاف أهم المراكز الرياضية في العالم.
وتابع: «تدفعنا هذه النجاحات المتلاحقة إلى مواصلة تطوير الأنشطة والمنافسات والمبادرات الموجهة لإطلاق العنان للقدرات الإبداعية والمهارات الشبابية ورفدها بالمعرفة والكفاءة التي تؤهّلها لتمثيل الإمارات خير تمثيل في المحافل الثقافية والعلمية والرياضية في العالم، بما يصب في خدمة أهداف (رؤية أبوظبي 2030) في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة وتطوير اقتصاد مستدام، يتّسم بالمنافسة والريادة على الخارطة الدولية». يذكر أن اختيار المدارس الفائزة جرى عن كل حلقة تعليمية ، وذلك بناء على مجموع الدرجات الكلية وفقاً للمعايير المحددة من قبل لجنة التحكيم، وبلغ عدد المدارس المكرمة 18 مدرسة في مكتب أبوظبي و18 مدرسة في مكتب العين و18 مدرسة في مكتب الظفرة.