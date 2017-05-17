الأهلي يكتب التاريخ عبر «الفارق الأكبر» في البطولة

علي معالي (دبي)

واصلت السلة الإماراتية تألقها في بطولة الخليج للأندية في نسختها 37 المقامة في ضيافة نادي المنامة البحريني، حيث تأهل الأهلي إلى الدور الثاني للبطولة، متصدراً مجموعته الثانية بفوز مثير على الأهلي البحريني. ويلتقي الفرسان اليوم فريق الاتفاق العماني رابع المجموعة الأولى، والذي خسر أمام الشباب الممثل الثاني للإمارات في البطولة وبفارق كبير وبنتيجة 69 - 117.

وبعث الأهلي برسالة قوية إلى كل الفرق المشاركة عندما تفوق على البطل البحريني 120 - 59، وهذه الخسارة ستسجل في تاريخ كرة السلة الخليجية؛ إذ إنها أول خسارة للأهلي البحريني بهذا الفارق البالغ 61 نقطة في المباريات الخليجية، وأكبر فارق يسجل في تاريخ البطولة.

وشهدت المباراة أحداثاً مؤسفة، مع استبعاد محترف الأهلي البحريني وهو الأميركي أورين جرين في نهاية الربع الثاني، حيث حصل اللاعب على 3 أخطاء شخصية منذ منتصف الربع الثاني من اللقاء، لكن الفارق الكبير في النتيجة لمصلحة الفرسان دفع بمدرب الأهلي البحريني الأميركي سام فينسنت إلى إبقاء اللاعب في الملعب ليحصل على الخطأ الشخصي الرابع، ويحتج على قرار الحكم من خلال ضرب الكرة من يده لتلتطم بوجهه،الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار فوري باستبعاد اللاعب، ليستسلم الفريق البحريني تماماً للهزيمة.

وكان حكام اللقاء ومراقب المباراة قد استبعدوا جمهور الأهلي البحريني من المدرجات، وذلك قبل 5 دقائق من نهاية الربع الأخير، إثر قيامه برمي بعض الأشياء في أرضية الصالة، ورفض طاقم التحكيم والمراقب استئناف اللقاء قبل خروج جميع الجماهير من المدرج الرئيسي ليتوقف اللعب أكثر من 25 دقيقة، في الوقت الذي كانت نتيجة اللقاء تشير إلى تقدم الأهلي الإماراتي 118 - 59.