باريس (رويترز)

أعلن روجر فيدرر، الحاصل على 18 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» مع شعوره بالحاجة إلى تفادي اللعب على الملاعب الرملية هذا الموسم حتى يطيل مسيرته.

وتحدى اللاعب السويسري المنطق ليحرز لقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا يناير الماضي عقب ابتعاده عن اللعب ستة أشهر وسيغيب للعام الثاني على التوالي عن البطولة التي تقام على ملاعب رملية من 28 مايو إلى 11 يونيو عقب غيابه عن نسخة العام الماضي للإصابة. وقال فيدرر، المصنف الخامس عالمياً الذي نال لقبه الوحيد في رولان جاروس العام 2009، في صفحته على فيسبوك أمس الأول «بذلت جهداً كبيراً حقاً داخل وخارج الملعب خلال الشهر الأخير من أجل محاولة الاستمرار في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين لسنوات قادمة.. وأشعر بأن من الأفضل تجنب موسم الملاعب الرملية هذا العام والاستعداد لموسم الملاعب العشبية والصلبة».

وتابع: «بداية العام كانت مذهلة بالنسبة لي لكن يجب أن أعترف بأن تنظيم مشاركتي في البطولات سيكون مفتاح إطالة مسيرتي، لذا توصلت أنا وفريقي إلى أن المشاركة في بطولة واحدة على ملاعب رملية لن تكون في صالح استعدادي البدني لبقية الموسم».

وفاز فيدرر «35 عاماً» بالفعل بأكبر ثلاث بطولات هذا العام إذ أتبع انتصاره في أستراليا بالفوز في إنديان ويلز وميامي.

وبعد هذه المسيرة الرائعة قال فيدرر، الذي غاب عن النصف الثاني من العام الماضي للتعافي من جراحة في الركبة، إنه سيغيب على الأرجح عن موسم الملاعب الرملية باستثناء فرنسا المفتوحة. من ناحية أخرى، ضمنت الروسية ماريا شارابوفا مكاناً في تصفيات بطولة ويمبلدون بعدما فازت على الأميركية كريستينا مكهيل في الدور الأول من بطولة إيطاليا المفتوحة، وخسرت اللاعبة الروسية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، والتي تنافس في بطولة روما ببطاقة دعوة بعد إيقافها 15 شهراً بسبب المنشطات، شوط إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى لكنها فازت 6-4 و6-2 لتتأهل للدور الثاني.