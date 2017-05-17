برشلونة (أ ف ب)

أشاد النمسوي توتو وولف مدير فريق مرسيدس بالاستراتيجية الموفقة و«القرار السحري» الذي أتاح لسائقه البريطاني لويس هاميلتون الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 الأحد في برشلونة.

وأدت استراتيجية التوقف دوراً أساسياً في تفوق هاميلتون، بطل العالم ثلاث مرات، على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي انتزع صدارة السباق من البريطاني عند الانطلاق. إلا أن مرسيدس بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، اعتمد استراتيجية ذكية واختار التوقيت المناسب لإجراء وقفة الصيانة الأولى، ما أتاح لهاميلتون استعادة الصدارة وتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، مثله مثل فيتل.

واختار فيتل وفيراري إجراء وقفة الصيانة الأولى في وقت مبكر من السباق «اللفة 15 من أصل 66»، واعتمد الفريق الإيطالي الإطارات اللينة، في حين فضل القيمون على مرسيدس إبقاء هاميلتون على الحلبة لست لفات إضافية، ثم زودوه بالإطارات المتوسطة الليونة، تاركين مهمة إعاقة فيتل لسائقهم الفنلندي فالتيري بوتاس.

وتحولت الأمور لمصلحة مرسيدس في اللفة 34 عندما اصطدمت سيارة ماكلارين للسائق البلجيكي شتوفل فاندورن بسيارة وليامس للبرازيلي فيليبي ماسا، ما استدعى استخدام سيارة الأمان الافتراضية، وهنا عرف الفريق الألماني بقيادة مهندس الاستراتيجيات جيمس فاولز متى يستدعي سائقه البريطاني لإجراء وقفة الصيانة وتزويده بالإطارات اللينة «وكانت النتيجة رائعة بالنسبة لنا»، حسب وولف.

وتحدث المدير النمسوي عن تلك اللحظة المهمة من السباق، قائلاً: «في تلك المرحلة، قررنا أن نعتمد مقاربة معاكسة لاستراتيجية فيتل، ثم اتخذنا القرار السحري المتمثل في توقف هاميلتون. في تلك الفترة، كانت سيارة الأمان الافتراضية على وشك إنهاء مهمتها، ولم يكن في إمكان سيباستيان التصرف رداً على وقفة صيانة هاميلتون».