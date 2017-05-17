باريس (أ ف ب)

اكتشفت لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية عن كثب ما تروج له باريس لملفها «المدمج» في سباقها مع لوس أنجليس على استضافة أولمبياد 2024، وذلك خلال الجولة التي قامت أمس الأول في العاصمة الفرنسية.

من برج إيفل، إلى استاد فرنسا الدولي وملاعب رولان جاروس وقصر فرساي أو القصر الكبير، وفي ظل أجواء مناخية ربيعية بامتياز، جال أعضاء اللجنة الـ11 برئاسة السويسري باتريك باومان في أنحاء باريس وايل-دو-فرانس.

وخرج باومان بعد هذه الجولة باستنتاج مفاده أن «من أجل إيجاد نقاط ضعف، يجب أن تكون حقاً متحذلقاً. حصلنا على التأكيد الذي أردناه، إن كان مع شان دو مارس، القصر الكبير، رولان جاروس»، مشيراً من ملاعب التنس التي تحتضن اعتباراً من أواخر الشهر الحالي ثاني بطولات الجراند سلام في التنس، أن «كل شيء موجود هنا!».

وتوزع وفد اللجنة الأولمبية الدولية في فترة بعد الظهر على ثلاث مجموعات لكي يتمكن من زيارة كل منشآت العاصمة الفرنسية، وذلك بعد أن بدأ يومه الثاني في باريس من الطابق الثالث لبرج إيفل الذي قدم له رؤية كاشفة على عدد مهم من المعالم التي تشكل مركز الثقل في ملف الترشح لأولمبياد 2024.