«دبي» يحطم الزمن القياسي لمسافة 1400 متر

دبي (الاتحاد)

تألقت خيول جودلفين، وخيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف المدرب سالم راشد بن غدير، حيث حققوا ثنائيات مستحقة، في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار «ميدان»، والذي تألف من سبعة أشواط.

وواصل الجواد «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مسلسل عروضه الجيدة حين انتزع جائزة الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، مسجلاً بإشراف علي الرايحي وبقيادة جيم كرولي، زمناً قدره 56:02 ثانية.

وحل في المركز الثاني «هيت ذا بيت»، فيما جاء ثالثاً «دتش ماستربيس».

واكتسح الجواد «فرانكي ذا فينجرس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف سالم بن غدير وبقيادة مايكل بارزلونا منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر.