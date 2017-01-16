«نخيل» تطرح مناقصة مشروع «جزر ديرة بوليفارد»

دبي (الاتحاد)

دعت شركة نخيل المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذ العمليات الإنشائية لمشروع «جزر ديرة بوليفارد»، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 5 مليارات درهم.

وتطرح شركة نخيل خلال الأسبوع الجاري مناقصة تنفيذ العمليات الإنشائية لنحو 2924 وحدة في 16 برجاً سكنياً موزعين على أربعة مجمعات، كل منها يتضمن حماماً للسباحة، ومنطقة واسعة للتجزئة، وأماكن للاستجمام.

وقالت الشركة في بيان أصدرته أمس إنه من المقرر تسليم المشروع بحلول عام 2020، ويقع المشروع في قلب «جزر ديرة» الواجهة البحرية الجديدة في دبي على مساحة 15,3 كيلومتر مربع، والتي تشكل مركزاً جديداً للعيش والترفيه والضيافة وعنصراً أساسياً من الرؤية السياحة لحكومة دبي.

ويصل ارتفاع كل برج من الأبراج الستة عشر بمشروع «جزر ديرة بوليفارد» إلى 21 طابقاً، حيث تم توزيع الأبراج على أربعة مجمعات، كل منها يضم ما يقارب 670 وحدة مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، و65 «تاون هاوس» ومرافق التجزئة والترفيه.

ويضم المشروع نحو 4500 موقف للسيارات على طول أكثر من سبعة ملايين قدم مربعة، حيث سيتم بناء المشروع على مساحة أكثر من تسعة ملايين قدم مربعة، أي ما يعادل تقريباً 120 ملعباً لكرة القدم، وفق أرقى المعايير الدولية، حيث تم تخصيص نحو 20% للمساحات المفتوحة، بما في ذلك الحدائق والممرات المظللة والمرافق الرياضية.

وسيتم بناء «جزر ديرة بوليفارد» حول ديرة مول، المكون من نحو 6,5 مليون قدم مربعة للطعام والترفيه جهة، والتي سبق أن طرحت شركة نخيل العقارية مناقصة البناء الخاصة به. ويحتوي «جزر ديرة بوليفارد» على ستة مبانٍ أخرى تضم فندقين، ومبنيين للشقق المخدم واثنين سكني ليصل العدد الإجمالي للأبراج بالمشروع إلى 22 برجاً.

ومن المقرر ضم المنازل جديدة في نخلة ديرة لدعم استراتيجية التأجير بشركة نخيل، حيث ستتضاعف المحفظة الإيجارية لدى الشركة إلى ما يقارب 36 ألف وحدة.

وتعكف نخيل على تطوير منازل لاستئجار في جبل علي، ند الشبا، نخلة جميرا، وجميرا هايتس، كما تضيف إلى رصيدها الحالي في الحدائق، حدائق ديسكفري، المدينة العالمية وقرية جبل علي.