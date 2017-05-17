«الرياضات الإلكترونية» تستعرض التقارير الفنية والإدارية

العين (الاتحاد)

ترأس المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري الاجتماع السادس والأول لعام 2017 لمجلس إدارة جمعية الرياضات الإلكترونية الذي عقد أمس الأول، في مقر الجمعية المؤقت في مدينة العين، في حضور المحامي سعيد الطاهر الأمين العام المساعد، وسعود عبدالله بن ساحم المهيري رئيس لجنة العلاقات والبروتوكول، وانتصار الزعابي رئيس اللجنة النسائية، ورئيس الجهاز الفني علي المرزوقي، ونائب رئيس اللجنة القانونية المحامي عمر العوضي.

وأشاد ابن كشيش باهتمام ودعم القيادة الرشيدة للرياضات الإلكترونية وكل ما يصب في مصلحة الشباب وتنمية قدراتهم، ما انعكس في إشهار جمعية رياضية مختصة في هذا النوع من الرياضات الإلكترونية، وقدم الشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ممثلة بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، تقديراً للدعم الكبير للرياضة بشكل عام، وجمعية الرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بما حققته منتخبات الرياضات الإلكترونية من إنجازات لعام 2016 تمثلت في حصول منتخب الألعاب الفردية على ذهبية بطولة أوروبا عن طريق البطل الذهبي محمد البناء، وأيضاً ما حققه المنتخب للألعاب الفرقية في نيله برونزية ماليزيا وذهبية الهند، ثم ذهبية بطولة كوفكس الفرنسية على يد البناء وفضية بطولة باتل رويل العالمية عن طريق اللاعب نفسه.

كما تقدم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر والعرفان للمحامي سعيد الطاهر على جهوده المبذولة في رئاسة البعثة المشاركة في بطولة باتل رويل العالمية في الكويت.

واطلع مجلس الإدارة على التقريرين الإداري والفني، كما وافق على توصية الأمين العام بتلبية دعوة المشاركة في بطولة العين الرمضانية، وعرض نائب رئيس اللجنة القانونية المحامي عمر العوضي لائحة الانضباط في الألعاب الإلكترونية المعدة من قبل اللجنة القانونية وأقرها مجلس الإدارة، على أن تعمم على جميع الحكام واللاعبين خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، ثمن المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري الأمين العام للجمعية، جميع الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، مؤكداً أنها ثمرة دعم القيادة الرشيدة ونتيجة الجهود المخلصة لمجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، مشيداً بالإنجازات الإدارية والفنية التي حققتها الجمعية قبل أن يمر عام على إشهارها، حيث تم الانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي، فضلاً عن تنظيم النسخة الأولى، كما حصل المنتخب على برونزية ماليزيا بمشاركة أكثر عن 500 فريق، فضلاً عن الفوز بذهبية أقوى بطولات العالم في الهند، وكذلك الفوز بكأس وذهبية بطولة أوروبا المفتوحة فئة الألعاب الفردية وذهبية بطولة كوفكس الفرنسية وفضية بطولة باتل رويل العالمية في الكويت.