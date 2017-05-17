«القفال 27» يثير أصداء واسعة في صحافة العالم

‬دبي (الاتحاد)

حظي ‬سباق ‬القفال ‬السابع ‬والعشرين ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً ‬الذي ‬نظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬الأحد ‬الماضي، ‬برعاية ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية، ‬بتغطية ‬إعلامية ‬متميزة، ‬و‬وصلت ‬أصداؤه ‬إلى كل ‬مكان ‬من ‬خلال ‬التغطيات ‬المختلفة ‬لوسائل ‬الإعلام ‬والصحافة ‬العالمية، ‬وأيضاً ‬من ‬ما ‬وجده ‬الحدث ‬من ‬اهتمام ‬فاق ‬الوصف على ‬مستوى ‬الصحف ‬المحلية‭.

ووجهت اللجنة المنظمة ‬الشكر ‬والتقدير ‬إلى ‬مختلف ‬وسائل ‬الإعلام ‬المحلية، ‬وفي ‬مقدمتها ‬مؤسسة ‬دبي ‬للإعلام ‬التي ‬قامت ‬بنقل ‬مراحل ‬السباق عبر ‬قناة ‬دبي ‬الرياضية ‬التي ‬ربطت ‬المشاهدين ‬بالحدث ‬عبر ‬خطة ‬برامجية ‬واستوديوهات ‬مباشرة ‬من ‬الميناء ‬السياحي ‬قبل ‬شهر، وأشادت ‬اللجنة ‬المنظمة ‬بالاهتمام ‬الكبير ‬لـ «أبوظبي ‬للإعلام» ‬بنقل ‬كل ‬تفاصيل ‬السباق ‬والتغطية ‬المتفردة ‬لقناة ‬ياس ‬التي ‬تحولت ‬خلال ‬أيام ‬السباق ‬إلى ‬قناة ‬بحرية ‬تعرض ا‬لسباقات ‬والملاحم ‬التي ‬انتهت ‬إليها ‬النسخ ‬الماضية، ‬وأيضاً ‬عدد ‬من ‬البرامج ‬والأفلام ‬التي ‬تخص، مثنيةً أيضاً ‬على ‬دعم ‬الصحف ‬ووسائل ‬النشر ‬المحلية.

‬وتابعت ‬مراحل ‬السباق ‬عدسات ‬المصورين ‬العالميين من ‬وكالة ‬الصحافة ‬الفرنسية «‬فرانس ‬برس»، ‬ووكالة ‬الصحافة ‬الأوروبية «‬إيبا»، اللتين قامتا ‬عبر ‬موفديهما ‬بتسجيل ‬الملحمة ‬رقم ‬27 ‬وعكسها ‬عبر ‬الصور ‬الفوتوغرافية ‬إلى ‬العالم، ‬عبر ‬الوسائل ‬الإعلامية ‬ووسائط ‬النشر ‬على ‬مدى ‬3 ‬أيام.

واختارت ‬جريدة ‬الجارديان ‬البريطانية ‬صورة ‬الزميل ‬المصور ‬العالمي ‬كريم جعفر ‬صاحب ‬صورة ‬يوم ‬الأحد ‬الماضي، ‬وهي ‬صورة ‬تعكس ‬رؤية ‬راعي ‬السباق ‬في ‬ربط ‬الماضي ‬بالحاضر، ‬وقد ‬جسدت ‬وصول ‬السفينة ‬زلزال ‬25 ‬إلى ‬خط ‬النهاية ‬في ‬الواجهة ‬المالية ‬والعمرانية ‬للميناء ‬السياحي ‬قبالة ‬جزيرة ‬نخلة ‬جميرا ‬وهلالها ‬الغربي.