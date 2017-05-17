«القفال 27» يثير أصداء واسعة في صحافة العالم

دبي (الاتحاد)
حظي سباق القفال السابع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأحد الماضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بتغطية إعلامية متميزة، ووصلت أصداؤه إلى كل مكان من خلال التغطيات المختلفة لوسائل الإعلام والصحافة العالمية، وأيضاً من ما وجده الحدث من اهتمام فاق الوصف على مستوى الصحف المحلية.
ووجهت اللجنة المنظمة الشكر والتقدير إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، وفي مقدمتها مؤسسة دبي للإعلام التي قامت بنقل مراحل السباق عبر قناة دبي الرياضية التي ربطت المشاهدين بالحدث عبر خطة برامجية واستوديوهات مباشرة من الميناء السياحي قبل شهر، وأشادت اللجنة المنظمة بالاهتمام الكبير لـ «أبوظبي للإعلام» بنقل كل تفاصيل السباق والتغطية المتفردة لقناة ياس التي تحولت خلال أيام السباق إلى قناة بحرية تعرض السباقات والملاحم التي انتهت إليها النسخ الماضية، وأيضاً عدد من البرامج والأفلام التي تخص، مثنيةً أيضاً على دعم الصحف ووسائل النشر المحلية.
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واختارت جريدة الجارديان البريطانية صورة الزميل المصور العالمي كريم جعفر صاحب صورة يوم الأحد الماضي، وهي صورة تعكس رؤية راعي السباق في ربط الماضي بالحاضر، وقد جسدت وصول السفينة زلزال 25 إلى خط النهاية في الواجهة المالية والعمرانية للميناء السياحي قبالة جزيرة نخلة جميرا وهلالها الغربي.
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