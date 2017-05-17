سباقات الموسم الجديد تنطلق 15 سبتمبر

عماد النمر (الشارقة)

يعقد اتحاد الدراجات اليوم اجتماعه الدوري برئاسة أسامة الشعفار، وذلك لبحث استعدادات الموسم الجديد ومناقشة الشكل العام للمسابقات المختلفة من خلال دراسة التوصيات والتصورات التي أعدتها اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل صورة للموسم المقبل.

وقد بحثت اللجنة الفنية في اجتماعها أمس برئاسة عبد الكريم الزرعوني، الشكل العام لبرنامج سباقات الموسم الجديد، الذي يتناسب مع التطور ورغبات الأندية ومصلحة اللاعبين والمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات. وأوصت اللجنة بانطلاق سباقات الموسم اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم فتح باب تسجيل اللاعبين اعتبارا من 15 يوليو المقبل حتى العاشر من شهر سبتمبر، كما اطلعت اللجنة على التقرير الختامي للموسم المنصرم الذي تضمن إقامة 70 سباقا منها 17 للكبار و16 للشباب و14 للناشئين و7 للأشبال و7 للبراعم و3 للإناث و6 سباقات للمواطنين الهواة.

وفي اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية الذي عقد أمس برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي، تم بحث برنامج المشاركات المقبلة للمنتخبات كافة، وكيفية إعدادها لهذه البطولات لتحقيق أفضل النتائج وإضافة إنجازات جديدة إلى الإنجازات التي تحققت في المواسم الأخيرة، وأوصت اللجنة بإقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخبات في فرنسا، لما له من فوائد على إعداد اللاعبين واللاعبات، كما أوصت باستضافة البطولة العربية للمضمار.