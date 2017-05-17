«الإنشاءات» بطل اسكواش المؤسسات

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق شركة الإنشاءات البترولية بلقب بطولة المؤسسات الرابعة عشرة للاسكواش التي نظمها الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية، والتي اختتمت مساء أمس الأول.

وبفوزه ينهي الفريق الذهبي الجديد احتكار فريق مجلس أبوظبي للتعليم الذي حل في المركز الثاني الفضي بعد سيطرة استمرت عشر سنوات، وجاء في المركز الثالث فريق ليفل آب (روتانا).

وجاء الختام أنيقاً وسط حضور كبير، ونيابة عن سيف بن أحمد الهاملي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات، قام محمد الجلاف المهيري عضو مجلس الإدارة المدير الفني للاتحاد، ومحمد الجوهري المدير المالي، بتتويج الفرق الفائزة وتقديم دروع الاتحاد للمقدم محمد حسين الخوري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأحمد ناصر النويس ممثل شركة (ليفل آب) روتانا لجهودهم في إنجاح البطولة السنوية.

ونقل المهيري تهنئة رئيس الاتحاد للفرق الفائزة، مؤكداً حرص الاتحاد على استمرار البطولة السنوية التي شهدت مشاركة 140 لاعباً من 14 فريقاً يمثلون 10 جنسيات في مقدمتهم شباب الإمارات، وجدد الشكر للجهات المساهمة في إنجاح البطولة التي تمثل دعماً للاسكواش الإماراتي.