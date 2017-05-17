الطائرة تخوض تجربة منتخبات المناطق

دبي (الاتحاد)

يلتقي اليوم منطقة أبوظبي مع منطقة دبي في بطولة منتخبات المناطق للكرة الطائرة في صالة صلاح الدين في دبي، ويعقبه لقاء منطقة العين مع المنطقة الشمالية، على أن تقام الجولة النهائية للبطولة بعد غد. وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأول، وشهدت فوز منطقة دبي على منطقة العين وحتا 3-1، بينما فاز منطقة أبوظبي على المنطقة الشمالية 3-صفر. وحضر الافتتاح، يوسف الملا رئيس الاتحاد الذي أثنى على هذه التجربة مشيراً إلى ضرورة الاهتمام باللاعبين صغار السن الذين يمثلون القاعدة لمنتخب الرجال خلال المرحلة القادمة، كما حضر أيضاً مراد سنون مدرب منتخب الرجال وعوض المنصوري مدير المنتخب.

تجدر الإشارة إلى تقسيم الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد إلى أربع مناطق وتضم منطقة أبوظبي أندية الجزيرة وبني ياس والوحدة تحت قيادة المدرب محمد عبدالرحيم الحوسني، ويعاونه محمد فؤاد وعبدالله عيسى المنهالي مدير المنتخب بينما يتكون منتخب منطقة دبي من أندية النصر والوصل والشباب تحت قيادة عطية السيد مدرباً وعدنان عبدالرحمن مدير المنتخب، وشاركت أندية الأهلي وعجمان والخليج والرمس في تكوين منتخب المنطقة الشمالية، وأشرف على تدريبهم محمد صقر مدرباً ووسام خضر مساعداً للمدرب، وعبدالله مفتاح مديراً للمنتخب ويتكون منتخب منطقة العين وحتا من ناديي العين وحتا بقيادة مروان رفعت مدرباً ونور الدين محمد عبدالوهاب مساعداً للمدرب وأحمد البادي مديراً للمنتخب، ويقوم جاسم الشحي بالإشراف والمتابعة لكل الأمور الإدارية الخاصة بمنتخبات المناطق الأربع بينما يتبع الإشراف الفني لمدرب منتخب الرجال مراد سنون.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات: نتطلع إلى نجاح تجربة منتخبات المناطق، مشيراً إلى أن تدريبات المنتخبات الأربعة بدأت مارس الماضي على صورة تجمعات أسبوعية كل يوم اثنين تحت قيادة مدربي المنتخبات الأربعة، والتزم اللاعبون حضور التدريبات.