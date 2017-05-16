أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس أبوظبي الرياضي مذكرة تفاهم في إطار مبادرة «شركاء في التميز»، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بينهما في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والرياضي، إضافة إلى أهمية التعاون الاستراتيجي من أجل المنفعة المتبادلة في إطار سياسات التنمية الوطنية الشاملة لإمارة أبوظبي.

وتعتبر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تأسست عام 2009 من المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة النووية السلمية، في وقت تتجسد رؤية المؤسسة ومهامها الأساسية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال برنامج سلمي وآمن ومستدام ، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وبناء سعة مستدامة لقطاع الطاقة النووية طبقا لاستراتيجية الدولة.

من جهته، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المذكرة تأتي في إطار التزامنا نشر وترسيخ ثقافة التميز من خلال العمل الدؤوب والمشترك بين مؤسسات حكومة أبوظبي للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي 2030، كما تضع المؤسسة تطوير قدرات رأس المال البشري في قلب استراتيجيتها، حيث تحرص على توطين المعرفة وتبني أفضل الممارسات العالمية والبرامج المبتكرة التي من شأنها ضمان استمرارية الأداء المتميز.

بدوره قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: تأتي شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ظل التوجيهات المستمرة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الطامحة لتجسيد الشراكات الحكومية وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار والمبادرات بين المؤسسات والجهات المتميزة بهدف تحقيق التكامل والتميز المؤسسي، إلى جانب حرصنا على تحقيق بيئة رياضية في أبوظبي، تعمل على تشجيع الجميع على التفاعل والتواصل بمختلف الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المجلس، مما يزيد فرص التطوير والاستثمار في المجال الرياضي، ويعزز من العيش بأسلوب حياة صحي بين جميع أفراد المجتمع.

وتتمثل أهداف مذكرة التفاهم في دعم وتعزيز دور المشاركة بين مؤسسات حكومة أبوظبي؛ سعياً لتحقيق رؤية أبوظبي، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الحكومية لتحسين الأداء المؤسسي بين الجهات وترسيخ ثقافة التميز في حكومة أبوظبي، إضافة إلى بناء علاقة شراكة مستدامة بين الجانبين؛ بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق ثقافة التميز والابتكار الحكومي.