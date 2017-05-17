3 ألعاب في الملتقى الرمضاني التاسع للمرأة

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تنظيمها الدورة التاسعة للملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة، من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
وتشارك في ملتقى هذا العام أندية محلية وخارجية وشركات خاصة من مختلف إمارات الدولة، تتنافس في ثلاث ألعاب هي كرة السلة، كرة الطائرة والرماية، ووصل عدد المشاركات إلى 350 طلب مشاركة من 20 نادياً، إلى جانب تنظيم عدد من الجلسات الرمضانية والمسابقات الترفيهية التي تقام على هامش الفعاليات، ويتخللها توزيع جوائز.
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وأضافت: «أكدت الملتقيات الرياضية الرمضانية الثمانية السابقة على نجاح فكرة الاستفادة من شهر الخير والبركة في إعطاء المرأة فرصة ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وتحظى دورة العام الجاري، التاسعة على التوالي، باهتمام كبير من مختلف القطاعات والمؤسسات الرياضية ومن اللاعبات أنفسهنّ، لما لها من فوائد كبيرة على المستويين النفسي والجسدي، وفي ملتقى العام الجاري، ويسعدنا أن تكون لدينا مشاركة من فريق كرة سلة نسائي من الكويت».
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ويهدف الملتقى إلى تنشيط اللاعبات خلال شهر رمضان المبارك وإكسابهنّ الخبرة والفائدة، عبر إشراكهن في مختلف المنافسات أمام الفرق القوية المشاركة، والمساهمة في بثّ روح الحماسة والتحدّي بينهنّ، إضافة إلى ما تبثه الجلسات الرمضانية المليئة بالفائدة من أجواء ودية بين اللاعبات.