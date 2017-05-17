3 ألعاب في الملتقى الرمضاني التاسع للمرأة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تنظيمها الدورة التاسعة للملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة، من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتشارك في ملتقى هذا العام أندية محلية وخارجية وشركات خاصة من مختلف إمارات الدولة، تتنافس في ثلاث ألعاب هي كرة السلة، كرة الطائرة والرماية، ووصل عدد المشاركات إلى 350 طلب مشاركة من 20 نادياً، إلى جانب تنظيم عدد من الجلسات الرمضانية والمسابقات الترفيهية التي تقام على هامش الفعاليات، ويتخللها توزيع جوائز.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: إن المؤسسة تؤكد على رؤيتها النابعة من توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والتي تتركز في إتاحة المجال وتهيئة الظروف المناسبة للمرأة الإماراتية، عبر العديد من الفعاليات والمنافسات التي تعقد على مدار العام، لخوض منافسات رياضية في الألعاب المختلفة.

وأضافت: «أكدت الملتقيات الرياضية الرمضانية الثمانية السابقة على نجاح فكرة الاستفادة من شهر الخير والبركة في إعطاء المرأة فرصة ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وتحظى دورة العام الجاري، التاسعة على التوالي، باهتمام كبير من مختلف القطاعات والمؤسسات الرياضية ومن اللاعبات أنفسهنّ، لما لها من فوائد كبيرة على المستويين النفسي والجسدي، وفي ملتقى العام الجاري، ويسعدنا أن تكون لدينا مشاركة من فريق كرة سلة نسائي من الكويت».

وتابعت: «تتمتّع فرقنا بالاستعدادات اللازمة لخوض المنافسات، حيث تلقت لاعباتنا، وعلى مدار العام، سلسلة من التدريبات المهمة والمحورية في مجال تعزيز قدراتهنّ وإكسابهنّ المهارات لخوض مختلف المنافسات، خصوصاً أنهن مثّلن الدولة في العديد من المنافسات المحلية والإقليمية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن أهمها دوريا الطائرة والسلة المنظمان من قبل اتحادي اللعبتين، وظفرن بنتائج باهرة، كان آخرها دورة المرأة الخليجية التي أقيمت في نسختها الخامسة في قطر. ونأمل أن تستقطب الدورة الرمضانية التاسعة مشاركات بارزة ومنافسات تعكس صورة تليق بمستوى الرياضة النسوية في الشارقة بشكل خاص، والإمارات بشكل عام».

ويهدف الملتقى إلى تنشيط اللاعبات خلال شهر رمضان المبارك وإكسابهنّ الخبرة والفائدة، عبر إشراكهن في مختلف المنافسات أمام الفرق القوية المشاركة، والمساهمة في بثّ روح الحماسة والتحدّي بينهنّ، إضافة إلى ما تبثه الجلسات الرمضانية المليئة بالفائدة من أجواء ودية بين اللاعبات.