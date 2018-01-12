النصر والشارقة وبني ياس إلى «مربع ذهب» الدوري

علي معالي (دبي)

حجرت فرق النصر والشارقة وبني ياس مقاعدها، في الدور النصف نهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، بعد نتائج الجولة رقم 15 من الدور التمهيدي الثالث، التي أسدل عليها الستار مساء أمس الأول بمباراتين، حيث فرض الشارقة نفسه على القمة رغم خسارته أمام ضيفه شباب الأهلي- دبي 66-76 ليتقاسم القمة والمركز الأول مع النصر، الذي حصل على راحة من هذه الجولة بحسب نظام البطولة، وبرصيد 19 نقطة، كما ضمن بني ياس مركزه الثالث المؤهل للمربع الذهبي، على الرغم من خسارته أمام مضيفه الوصل 69-75.

وبنتائج الجولة، أهدر الشارقة بخسارته، فرصة إنهاء الدور التمهيدي في الصدارة منفرداً، حيث تساوى مع النصر، ليلعب فارق الأهداف دوراً في إهداء العميد المركز الأول، بفارق النقاط (+97 نقطة)، واكتفى الشارقة بالمركز الثاني بفارق أهداف بلغ (+70 نقطة).

وعلى الرغم من تجرع بني ياس خسارته السادسة في البطولة، فإن «السماوي» نجح في الحفاظ على مركزه الثالث المؤهل إلى الدور النصف نهائي برصيد 18 نقطة، وبفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي دبي، فيما لم يشفع للوصل تحقيق انتصاره في هذه الجولة، بعد أن اكتفى الإمبراطور برصيد 16 نقطة.

ونجح شباب الأهلي- دبي في حرمان الشارقة من إنهاء الدور التمهيدي في الصدارة، بعد أن عرف لاعبو شباب الأهلي- دبي كيف يتعامل مع المباراة بنيله الأفضلية في الربعين الأول والثاني والرابع بنتيجة 23-13 و17-15 و15-14، فيما لم يشفع للاعبي الملك نيل الأفضلية في الربع الثالث والفوز بنتيجة 24-21 التي لم تكن كافية لأصحاب الضيافة في العودة بنتيجة المباراة.

ويعود الفضل في فوز شباب الأهلي- دبي إلى مجموعة من لاعبيه، منهم المحترف الجديد السنغالي ماماندو مودياجا (20 نقطة)، بجانب الدوليين راشد ناصر (24 نقطة)، وخليفة خليل (14 نقطة)، فيما لم يشفع لمحترف الشارقة الأميركي تايلور ويلكير حسم لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 40 نقطة، بعد أن اكتفى بقية الزملاء في أرض الملعب في تسجيل 26 نقطة فقط، وأدار هذه المباراة طاقم تحكيم دولي مكون من: محيي الدين خطاب، هيثم قوجه، سالم الزعابي.

وفي المباراة الثانية، واصل الوصل صحوته، بعد أن فرض أفضليته على الأرباع الثلاثة الأولى بواقع 23-17 و24-18 و19-7، التي قادت أصحاب الضيافة لحسم نتيجة المباراة، خصوصاً بعد أن فشل بني ياس في العودة بالنتيجة على الرغم من حسم لاعبي «السماوي» نتيجة الربع الرابع 17-9، وأدار المباراة طاقم مكون من الدولي محمد ريان والدولي عامر سيجري وفاتح أوغلو.

الجدير بالذكر أن نظام البطولة يقضي بأن تقام بدورها التمهيدي من ثلاثة أدوار، يتحدد من خلالها هوية الفرق الثلاثة الأولى المتأهلة إلى الدور النصف نهائي، فيما سيخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس دوراً تكميلياً يتحدد من خلاله هوية الفريق الرابع المتأهل للمربع الذهبي، لتسفر نتائج التمهيدي عن خوض الوصل وشباب الأهلي الدور التكميلي الذي سيقام بنظام «بست أوف 3» بنظام ذهاب وإياب واللجوء إلى مباراة فاصلة في حالة التعادل بحالة الفوز، على أن تقام المباراة الأولى في 28 فبراير المقبل، والثانية في الثالث من شهر مارس.

وبعد انتهاء هذه الجولة يبدأ تجمع المنتخب تحت قيادة د. منير بن الحبيب وعبد الحميد إبراهيم، استعداداً لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 29، التي ستقام من 18 حتى 26 من الشهر الجاري على صالة النادي الأهلي- دبي.