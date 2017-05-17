17 لعبة في عالم دبي للرياضة

رضا سليم (دبي)

كشف مركز دبي التجاري العالمي تفاصيل النسخة السابعة من عالم دبي للرياضة، وهي أكبر فعالية رياضية صيفية تقام داخل القاعات في الدولة، وتنطلق أول يونيو المقبل وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، في قاعة الشيخ سعيد بالمركز، لتكون الأطول على الإطلاق (13 أسبوعاً). وتضم النسخة الجديدة، 17 لعبة، كما تشارك فيها 10 أكاديميات رياضية متخصّصة في عدد من الألعاب الرياضية واللّياقة البدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري أمس في مقر المجلس الداعم للحدث، وحضره سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين.

ويشهد عالم دبي للرياضة، منذ إقامة أولى دوراته في العام 2011 نمواً سنوياً، ومن المتوقع أن يتخطى عدد الزوار الإجمالي للحدث مع نهاية الدورة السابعة، حاجز المليون زائر. وقد أتاحت الشراكة الاستراتيجية بين مركز دبي التجاري العالمي، ومجلس دبي الرياضي، الفرصة لتعزيز المواهب الشابة في المجتمع، وتوفير مرافق رياضية عالمية المستوى، واستضافة فعاليات رياضية رئيسية تعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة الرياضية. ويشهد الحدث في 2017، مجموعة من الرياضات الأكثر شعبية، إضافة إلى عدد من الأنشطة الحافلة بالإثارة التي تجتذب المقيمين والزوار، وذلك في موقعه ذي التصميم الخاص المكيف ، والممتد على مساحة 270.000 قدم مربع.

ويضم عالم دبي للرياضة 4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب لكرة القدم السباعية والرجبي، و6 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب للتنس، وملعباً مصغراً للكريكت، وملعباً للكرة الطائرة، وصالة واستوديو للياقة البدنية، واستوديو للدراجات الثابتة، ومضماراً للجري، ومنطقة لتنس الطاولة.