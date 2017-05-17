والاس يتقدم 90 مركزاً في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

فاز الإنجليزي مات والاس بلقب بطولة البرتغال ليدخل على خط المنافسة بقوة في «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعدما كسب 83.330 نقطة لينتقل إلى المركز 111 على لائحة الترتيب العام. ومع المزيد من البطولات سيعزز فرصته للوجود ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً نهاية الموسم، والتأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية للموسم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا نوفمبر المقبل.

وساهمت بطولة البرتغال في الترويج لدبي عبر الشعار الذي ترفعه الجولة الأوروبية حول العالم «السباق إلى دبي»، لتعزز الإمارة مكانتها على الساحة العالمية كوجهة رياضية وسياحية متميزة من نوعها.

ولعب والاس البالغ من العمر 27 عاماً في جولة جبال الألب العام الماضي، وحقق الفوز في ست بطولات، ليكسب موقعه في جولة التحدي الأوروبي، ويتمكن من المشاركة في بطولات الجولة الأوروبية العريقة هذا الموسم، واحتفل بلقب بطولة البرتغال مسجلاً 66 و63 و67 ضربة على التوالي في أول ثلاث جولات، ليتقدم بفارق ثلاث ضربات عن الأميركي جوليان سوري، ثم نجح في الجولة الرابعة والأخيرة في تسجيل 69 ضربة ليحكم قبضته على الفارق ويحصل على اللقب.

وحصل سوري على المركز الثاني ليكسب 55.550 نقطة، وينتقل من المركز 212 إلى 122 في ترتيب السباق إلى دبي، وأنهى الفرنسي مات بافون البطولة في المركز الثالث ليحصل على 31.300 نقطة ليتقدم من المركز 118 إلى 98.

وجاء الألماني سيباستيان هيسيل، الذي كان عضواً في نادي الإمارات للجولف، في المركز الرابع مع الإنجليزي سام ووكر ليحصل كل منهما على 23.100 نقطة، وانتقل هيسيل من المركز 133 إلى 114، بينما انتقل ووكر من المركز 115 إلى 101.

وشارك الثلاثي الإنجليزي بن إيفانز ومارك فوستر وأوليفر فيشر المركز السادس مع تابيو بولكانن من فنلندا وحصل كل منهم على 14.050 نقطة، وانتقل إيفانز من المركز 210 إلى 180، وقفز فوستر من المركز 159 إلى 140، وتحرك بولكانن إلى المركز 221.

ومازال الإسباني سيرجيو جارسيا في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 2.440.596 نقطة، واحتفظ الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثاني برصيد 1.619.166 نقطة، بينما يأتي الإسباني جون راهم في المركز الثالث برصيد 1.509.829 نقطة.