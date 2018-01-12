«اليد» يخسر أمام «الأخضر» في البروفة الأخيرة

رضا سليم (دبي)

خسر منتخب اليد أمام نظيره السعودي بفارق 3 أهداف 20-23، في المباراة الودية الأخيرة لمنتخبنا في معسكر السعودية، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال، التي ستقام في مدينة سون بكوريا الجنوبية المقررة من 18 إلى 28 يناير الجاري، وقد عادت البعثة أمس، ومن المنتظر أن يتجمع المنتخب غداً لأداء المران الأخير قبل مغادرة البعثة إلى كوريا مساء بعد غد.

وحرص الجزائري صالح بو شكريو مدرب المنتخب، على الدفع بجميع العناصر الموجودة للاحتكاك بلاعبي الأخضر الذي استعدوا بشكل أفضل في معسكر صربيا، ورغم أن منتخبنا فاز في أول مباراتين وديتين على فريق الخليج السعودي، ثم الأخضر، فإن البروفة الأخيرة كانت بمثابة وضع ملامح التشكيلة التي يخوض بها بو شكريو المباريات في كوريا، التي ستعتمد على عناصر الخبرة أمثال عيسى البناي وشهاب غلوم وعبدالحميد الجنيبي ووحيد مراد، وأحمد هلال ويوسف بلال، وعبدالله أحمد ومرزوق أحمد وإبراهيم القرص ومحمد سعيد مبارك ووليد إبراهيم، وفراس محمد، وبلال مال الله بجانب الحارسين أحمد سالم وعبدالرحمن خميس.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب التشكيلة النهائية للمنتخب عقب مران الغد، حيث يختار 18 لاعباً للسفر إلى كوريا، على أن يتم تسجيل 16 لاعباً في القائمة الرسمية للبطولة.

من ناحية أخرى، يلتقي في الخامسة من مساء اليوم فريقا الشارقة والوصل، في ختام الجولة السادسة لكأس الإمارات للرجال، وذلك بصالة «الملك»، في مواجهة قوية يبحث كلا الفريقين عن الفوز، من أجل مواصلة السير في البطولة بالشكل الذي يخدم أهدافه، خاصة الشارقة صاحب الأرض والجمهور والمتصدر للمسابقة حتى الآن برصيد 14 نقطة، وفوزه في مواجهة اليوم يوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسه الجزيرة وشباب الأهلي دبي، وكلاهما له 11 نقطة، ولعبا أمس في نفس الجولة، حيث التقى النصر مع الجزيرة والعين مع شباب الأهلي.

أما فريق الوصل فيسعى بكل قوة لمغادرة المركز الخامس، الذي يحتله برصيد 9 نقاط بعد فوزه الأخير على النصر، وقد دعم صفوفه بضم شاهين حسن لاعب الشارقة إلى صفوفه في صفقة انتقال نهائي، ليصبح من حقه المشاركة في مباراة اليوم.