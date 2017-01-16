1,9 مليـار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو مليار 905 ملايين درهم أبرزها رهونات بقيمة قدرها مليار 143 مليون درهم ومبايعات بقيمة 762 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 728 مبايعة بقيمة 762 مليون درهم، منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 359 مليون درهم و 306 مبايعات للشقق و الفلل بقيمة 403 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جبل على.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 73 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها42 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار 143 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة مليار و100 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 32.6 مليون درهم.