5 نصائح تدفعك بقوة للنجاح

أبوظبي (الاتحاد نت)

ليس هناك شك في أن التعامل بشكل مرتب ومنظم مع شؤون الحياة اليومية يشكل أحد مفاتيح تحقيق النجاح سواء على الصعيد الشخصي أو على المستوى العملي. وعلى الرغم من أن البعض يرى أن التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم يجعل من الصعب على الإنسان تنظيم حياته، فإن في جعبة الخبراء مجموعة نصائح يقولون إن من شأن اتباعها مساعدتك على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في هذا الصدد.

لا تقرأ سوى الرسائل التي تستحق

يُنصح بأن تخصص فترتين أو ثلاث خلال اليوم لتصفح بريدك الإلكتروني، بما لا يزيد في مجموعه على 60 دقيقة. ويشير الخبراء إلى ضرورة أن تجيد انتقاء الرسائل التي تطالعها من دون إهدار الوقت في قراءة كل ما تجده في صندوق الوارد لديك.

دوِّن كل الأمور المهمة

لا يتعين عليك الوثوق كثيراً في قوة ذاكرتك، ولذا يجب أن تدوِّن كل الأمور المهمة التي تحتاج إلى إنجازها أو التركيز عليها فيما بعد.