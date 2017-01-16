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«الأراضي والأملاك» تؤكد عدم الاعتداد بأي شروط غير قانونية

ملاك في دبي يضيفون شروطاً «مخالفة» لعقود الإيجار لفرض زيادات سنوية
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تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017

يوسف العربي (دبي)

شكا مستأجرون في دبي من قيام ملاك بفرض عقود تتضمن بنوداً «مجحفة» مثل حق المالك في فرض زيادة سنوية للإيجار، أو إخلاء الوحدة عند طلب المالك بينما حذَّرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من محاولات الالتفاف على القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، مؤكدة أن أي شروط تتعارض مع نص القانون لا يعتد بها عند حدوث أي نزاع.

وأكد مستأجرون أن الإذعان لمثل هذه الشروط ينضوي على إجحاف كبير بحقهم في الاستقرار، والاستفادة من الحماية التي توفرها القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في دبي.

وطالبوا بتجريم هذه الممارسات التي تعد مخالفة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي والتي تنظم على نحو دقيق زيادة بدل الإيجار.

وقال أحمد منصور إنه يقطن منذ ثلاث سنوات في وحدة سكنية مؤجرة تتكون من غرفتين بمنطقة «مردف»، منوهاً بأن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية تبلغ 78 ألف درهم.

وأضاف أنه فوجئ بإخطار من المالك يطلب فيه زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى 82 ألف درهم، وذلك بالمخالفة لمعطيات مؤشر الإيجارات في دبي التي لا تعطيه الحق في فرض زيادة عند تجديد العقد حالياً. ... المزيد
     
 

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