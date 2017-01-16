ملاك في دبي يضيفون شروطاً «مخالفة» لعقود الإيجار لفرض زيادات سنوية

يوسف العربي (دبي)

شكا مستأجرون في دبي من قيام ملاك بفرض عقود تتضمن بنوداً «مجحفة» مثل حق المالك في فرض زيادة سنوية للإيجار، أو إخلاء الوحدة عند طلب المالك بينما حذَّرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من محاولات الالتفاف على القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، مؤكدة أن أي شروط تتعارض مع نص القانون لا يعتد بها عند حدوث أي نزاع.

وأكد مستأجرون أن الإذعان لمثل هذه الشروط ينضوي على إجحاف كبير بحقهم في الاستقرار، والاستفادة من الحماية التي توفرها القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في دبي.

وطالبوا بتجريم هذه الممارسات التي تعد مخالفة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي والتي تنظم على نحو دقيق زيادة بدل الإيجار.

وقال أحمد منصور إنه يقطن منذ ثلاث سنوات في وحدة سكنية مؤجرة تتكون من غرفتين بمنطقة «مردف»، منوهاً بأن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية تبلغ 78 ألف درهم.