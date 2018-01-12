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برعاية حمدان بن زايد

سباق شكراً محمد بن زايد أشرعة محامل 43 قدماً ترفرف على كورنيش أبوظبي

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تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام على كورنيش أبوظبي اليوم، سباق «شكراً محمد بن زايد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتقام المنافسات لمسافة 25 ميلاً بحرياً، على أن تكون الانطلاقة في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم.

وأغلق باب التسجيل للبحارة قبل يومين ووصل عدد المشاركين إلى 2000 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وهو رقم كبير بكل المقاييس يعكس مدى الرغبة في المشاركة بهذا الحدث التراثي الكبير، في ظل ارتباط اسمه برسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.‬

ويأتي السباق في إطار حرص إدارة النادي على المشاركة في الأحداث والمبادرات الوطنية، وآخرها تلك المبادرة الرائعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حملت رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.‬‬‬

السباق هو الثالث هذا الموسم في فئة المحامل 43 قدماً، إذ يتصدر المحمل «نزاع» الترتيب العام لسباقات هذه الفئة بمجموع 136 نقطة وبفارق نقطتين عن «زلزال» صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ثالثاً «غازي» برصيد 131 نقطة، ورابعاً «عاتي» برصيد 129 نقطة، وخامساً حل «برق» برصيد 128 نقطة، ووفقاً لفارق النقاط من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة غاية في الإثارة، مع ارتفاع وتيرة المنافسة على التتويج بلقب الموسم، خاصة أن الفارق بين صاحب المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.‬‬‬ ... المزيد
     
 

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