إيطاليا تتهم المافيا باختلاس أموال مخصصة للمهاجرين

روما (رويترز)

قال مدعون أمس إن المافيا الإيطالية اخترقت أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين في أوروبا واستولت على أموال تخصصها الدولة لرعاية الوافدين الجدد. واعتقلت الشرطة 68 شخصاً في مداهمات في أقصى جنوب إيطاليا بينهم قس ورئيس جمعية كاثوليكية تدير مركز سانت آنا كارا للمهاجرين في بلدة إيزولا كابو ريزوتو.

وجاء في بيان أصدرته الشرطة في مدينة كاتانزارو الإيطالية أن من بين الاتهامات الموجهة للمعتقلين التورط في تنظيم للمافيا والابتزاز واختلاس المال العام والاحتيال، وأثنت روزي بيندي رئيسة لجنة مكافحة المافيا في البرلمان، على العملية الأمنية. وقالت: «تظهر هذه العملية قدرة المافيا على الاستفادة من نقاط ضعف وهشاشة هذه المرحلة التي نعيشها بأسلوبها المفترس».

وذكرت الشرطة أن الكثير من المعتقلين ينتمون إلى مافيا ندرانجيتا، وهي أقوى عصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا، وأحد أكبر مهربي الكوكايين في أوروبا.