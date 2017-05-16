ماكرون يعين يمينياً رئيساً للوزراء

باريس (وكالات)

عين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون السياسي المحافظ إدوار فيليب رئيسا للوزراء أمس في خطوة تستهدف توسيع قاعدته السياسية وإضعاف خصومه قبل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو. وفيليب (46 عاما) نائب في الجمعية الوطنية (البرلمان) ورئيس بلدية مدينة لوهافر الساحلية وينتمي إلى الجناح المعتدل في حزب الجمهوريين الذي يمثل يمين الوسط وسيشكل ثقلا موازنا للنواب الاشتراكيين السابقين الذين انضموا إلى معسكر ماكرون.

وأعلن الأمين العام لقصر الأليزيه ألكسيس كوهلر تكليف فيليب تشكيل الحكومة على درج المقر الرئاسي.

وتعهد ماكرون وضع حد لسياسة اليمين واليسار التي هيمنت على فرنسا على مدى عقود. ويتعين على حركته السياسية «جمهورية إلى الأمام» التي لا يتجاوز عمرها عاما أن تؤسس لنفسها قاعدة شعبية واسعة قبيل خوض الانتخابات البرلمانية.

وكان فيليب مساعدا مقربا من رئيس الوزراء الفرنسي السابق ألان جوبيه الذي يقود الجناح المعتدل في حزب الجمهوريين والذي كان ألمح إلى أنه يفضل دعم ماكرون. ومن المحتمل أن يجتذب تعيينه المزيد من السياسيين المنشقين عن حزب الجمهوريين.