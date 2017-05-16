كوريا الشمالية تختبر صاروخاً يطال الأميركيين في الهادئ!

سيؤول (وكالات)

أكدت كوريا الشمالية أمس أنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ قال الخبراء إنها تتميز بمدى غير مسبوق يسمح لها بالوصول إلى القواعد الأميركية في المحيط الهادئ، مؤكدة أنه يمكن تحميله «برأس نووية قوية». وذلك في إشارة إلى التجربة التي أجرتها أمس الأول ولاقت إدانة دولية، إضافة إلى

اتهام المخابرات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخطيط لاغتيال زعيم البلاد كيم جونج أون.

وطلبت اليابان والولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اليوم الثلاثاء، بينما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التجربة «خطيرة»، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى وقف «تخويف كوريا الشمالية» وإلى التوصل لحل سلمي لهذه المسألة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونج يانج اختبرت بإطلاق هذا الصاروخ الذي دانته الأسرة الدولية «نموذجا جديدا لصاروخ بالستي استراتيجي» مداه «بين المتوسط والبعيد»، مشيرة إلى أن الزعيم كيم جون-اون «أشرف شخصيا على تجربة إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد» و«عانق مسؤولي البحث البالستي وهو يقول لهم إنهم قاموا بعمل شاق لإنجاز أمور عظيمة». ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم أمام حظيرة بالقرب من صاروخ، أو يصفق مع ضباط بعد إطلاق الصاروخ الأسود الذي يحمل اسم «هواسونج-12» في وقت مبكر من صباح أمس.