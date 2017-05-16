القوات العراقية تستعيد أحياء جديدة وتحاصر أخرى في الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

سيطرت القوات العراقية على عدة أحياء جديدة في الجانب الايمن من مدينة الموصل، وأجلت أكثر من 4 آلاف مدني ، فيما قتل 3 انتحاريين من التنظيم الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة تسللوا إلى طرف مدينة الحديثة في محافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله في بيان، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من استعادة السيطرة على حي العريبي، وشرعت في اقتحام حي الرفاعي في الجانب الأيمن للموصل واستطاعت تدمير تحصينات «داعش» فيه.

كما اقتحمت قوات الرد السريع والفرقة التاسعة عشرة من الجيش حي الاقتصادين. من جهته قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن قوات الرد السريع في الشرطة الاتحادية سيطرت على أكبر معمل لتصنيع المتفجرات الكيماوية فيما شرعت في تفكيك عشرات العبوات المصنعة في منطقة 17 تموز. وأضاف جودت أن قطعات الشرطة الاتحادية استعادت سيطرتها على 15 كيلومتراً مربعاً من مساحة المحور شمال غرب الموصل وحررت عدة قرى ، قائلاً : «فجرنا 40 سيارة مفخخة، وقتلنا 173 عنصراً بينهم قيادي مهم في داعش».

إلى ذلك، أجلت القوات العراقية أكثر من 4 آلاف مدني عن الأحياء المحررة أمس، بسبب شدة المعارك مع عناصر التنظيم.