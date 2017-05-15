بوتين يطمئن الأتراك: لا نسّلح الأكراد

بكين (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا ترى ضرورة لتزويد الأكراد السوريين بالسلاح. وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين أمس، إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع الأكراد السوريين، وليس هناك ما يدعو تركيا إلى القلق.

وأضاف: «بما أن العامل الكردي مؤثر بالفعل على الوضع في سوريا، والوحدات الكردية تشارك في الحرب ضد داعش، وهي من القوى الأكثر قدرة على القتال، نرى من حقنا الحفاظ على اتصالات عمل معهم، ولو بهدف تجنب صدامات محتملة، أو حوادث قد تشكل خطراً على عسكريينا». وأكد بوتين أن موسكو «بخلاف دول أخرى» لا تقوم بتسليح الأكراد، مشيراً إلى «أنهم لا يحتاجون إلى توريداتنا، فلديهم مصادر أخرى للحصول على الأسلحة، ولا نرى ضرورة لتكثيف هذا العمل بأي شكل». وذكر بوتين أنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي «أعرب عن قلقه في هذا الصدد».

وقال «موقفنا صريح، ولا أعتقد أن فيه ما يمكن أن يثير قلق شركائنا الأتراك، نحن على الاتصال معهم، ونأمل أن يفهموا موقفنا». وفيما يخص تسوية الأزمة السورية، قال الرئيس الروسي، إن إنشاء مناطق تخفيف التوتر يهدف في الدرجة الأولى إلى ترسيخ نظام وقف إطلاق النار الذي لا يمكن من دونه دفع عملية المصالحة والتوصل إلى الحل السياسي في البلاد.

وقال بوتين، إن العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين بالتنسيق مع دمشق سيبحثون خلال لقائهم المرتقب في أنقرة، الحدود الدقيقة لمناطق تخفيف التوتر في سوريا، إضافة إلى وسائل المراقبة والسيطرة على الوضع هناك.

وكانت واشنطن قد أكدت الأسبوع الماضي عزمها تزويد ميليشيات «سوريا الديمقراطية»، بالسلاح، تمهيداً لبدء معركة تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم «داعش».