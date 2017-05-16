مسلسل التهجير القسري يتواصل في دمشق وحمص

دمشق (وكالات)

قتل 63 مدنياً في قصف طائرات مجهولة المصدر وتنظيم «داعش» على مدينة البوكمال والأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور وريف الرقة الشرقي، فيما قالت مصادر في المعارضة السورية: «إن قوات النظام مدعومةً بمليشيات طائفية نقلت قوات وآليات عسكرية إلى منطقة صحراوية قرب الحدود مع العراق والأردن، بهدف السيطرة على طريق (دمشق بغداد)»، فيما استمرت عمليات التهجير القسري لمقاتلي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعد في حمص وحي القابون في دمشق.

وقالت مصادر أمنية: «إن 30 مدنياً على الأقل قتلوا، بينهم نساء وأطفال، وجرح نحو 50 آخرين، جراء غارات جوية لطائرات مجهولة استهدفت الأحياء السكنية في مدينة البوكمال في ريف دير الزور على الحدود العراقية». وذكرت المصادر أن الغارات تركزت وسط المدينة قرب جامع الرحمن ومحيط جمعية الرصافة وجامع الإيمان وقرب مبنى الهجانة، كما تسببت الغارات بدمار أكثر من 15 منزلاً وخراب واسع في ممتلكات المدنيين».

وحسب ناشطين، فإن عشرات الجرحى لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرين إلى أن أغلبهم من النازحين. يأتي ذلك بينما ارتكب تنظيم «داعش» مجزرة في الأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور راح ضحيتها 11 مدنياً، بينهم 7 أطفال ونساء، إثر استهداف التنظيم الإرهابي مركزاً لتوزيع الخبز بقنابل تحملها طائرات مسيرة عن بعد. في المقابل شنّ طيران النظام غارات جوية على حي الحويقة ومنطقة البانوراما، وعلى مناطق «الجنينة والبغيلية ومحيط اللواء 137» في ريف دير الزور الغربي.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية: «إن ضربة جوية يعتقد أنها أميركية تسببت في مقتل 22 امرأة وإصابة 12 أخريات في ريف الرقة الشرقي». وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن قصفاً جوياً، يعتقد أن التحالف الدولي نفذه، استهدف مركبة تقل عاملات يعملن في زراعة محصول القطن وهن عائدات إلى منازلهن مساء أمس الأول في بلدة العكيرشي شرق الرقة.