إسرائيل تكثف سياسة الاستيطان في القدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

صادقت ما تسمى «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مستوطنات بنيامين» في محيط مدينة رام الله المحتلة، على بناء 209 وحدات استيطانية في مستوطنة قريبة من مدينة القدس المحتلة. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن المصادقة جاءت لبناء 209 وحدات استيطانية في مستوطنة «كوخاف يعكوف» القريبة من القدس وبينت أن مجلس المستوطنات طلب من المقاولين تقديم عروضهم للعطاء.

ميدانيا أصيب الشاب غسان المحتسب (35 عاما)، مساء اليوم الأحد، بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن شرق الخليل. وقالت مصادر أمنية: إن مستوطنا دهس المواطن المحتسب، على الطريق الاستيطاني رقم «60» قرب مفرق البقعة شرق الخليل، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي للعلاج. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت الزوارق الحربية الإسرائيلية ستة صيادين وصادرت المراكب التي يستقلونها.

وعلى صعيد اضراب 1700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال المفتوح عن الطعام لليوم الـ 29 على التوالي، تحت عنوان « الحرية والكرامة»، ساد الاضراب التجاري الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى فيما أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال، انضمام دفعة جديدة من أسرى من مختلف الفصائل إلى الإضراب عن الطعام.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار عملية الدعم والإسناد لخطوة الإضراب، مشددة على أن «الإسناد والدعم سيتواصلان كلما طالت المعركة، ولن نسمح بأي حال لهذا المحتل الغاشم أن يكسر إرادة أسرانا مهما كلّف الأمر».

في الإطار ذاته، دعت الهيئة وفي ذكرى النكبة إلى النفير العام انتصارا لفلسطين ونصرة للأسرى في معركتهم المباركة، وذلك بتوسيع حملات الإسناد والتفاعل على كل المستويات وفي مختلف المناطق، كما ودعت كل الجهات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى، لأن حياتهم باتت في خطر.