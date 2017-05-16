الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة

الأراضي المحتلة، القاهرة (وكالات)

أحيا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أمس الاثنين ذكرى النكبة التي ألمت به قبل تسعة وستين عاماً، على أيدي العصابات الصهيونية التي اغتصب فيها أكثر من 80% من فلسطين التاريخية، والتي تأتي بالتزامن مع معركة بطولية يخوضها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لانتزاع حقوقهم المشروعة من السجان الإسرائيلي وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء الشعب، ومقدساته، والتوغل الاستيطاني المتواصل بحق الأرض الفلسطينية، وسط حديث عن تحركات دولية لتصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن الحقوق المشروعة. يشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش يومياً نكبات متفاوتة جراء الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى النكبة الداخلية جراء الانقسام الفلسطيني الذي أثر على القضية الفلسطينية.

وطالبت جامعة الدول العربية منظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي وجميع دول العالم المحبة للسلام إلى العمل بقوة لإرغام إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال - لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمتمثلة في تسريع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاولات تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وممارستها سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية حتى على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الـ69 لنكبة الشعب الفلسطيني: إن ذكرى النكبة التي تحل في الخامس عشر من مايو تتزامن هذا العام مع استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن الطعام. ووجهت الجامعة تحية تقدير واحترام إلى الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يذودون عن حياض وطنهم وكرامتهم بسلاح جوعهم وبطونهم الخاوية لانتزاع حقوقهم الإنسانية المشروعة ويجابهون بهذا المسلك النبيل احتلالاً غاصباً وغاشماً لا يزال يرتكب أبشع الجرائم بحقهم ويصم أذنيه عن كل النداءات الإنسانية والدولية بالكف عن انتهاكاته وإطلاق الأسرى داخل سجونه ومعتقلاته.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما خلفته النكبة الأليمة من آثار تدميرية وما لحق بشعب فلسطين من تشريد ومعاناة، موجهة التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الوطن والشتات.