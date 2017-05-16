الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة

الأراضي المحتلة، القاهرة (وكالات)
أحيا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أمس الاثنين ذكرى النكبة التي ألمت به قبل تسعة وستين عاماً، على أيدي العصابات الصهيونية التي اغتصب فيها أكثر من 80% من فلسطين التاريخية، والتي تأتي بالتزامن مع معركة بطولية يخوضها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لانتزاع حقوقهم المشروعة من السجان الإسرائيلي وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء الشعب، ومقدساته، والتوغل الاستيطاني المتواصل بحق الأرض الفلسطينية، وسط حديث عن تحركات دولية لتصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن الحقوق المشروعة. يشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش يومياً نكبات متفاوتة جراء الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى النكبة الداخلية جراء الانقسام الفلسطيني الذي أثر على القضية الفلسطينية.
وطالبت جامعة الدول العربية منظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي وجميع دول العالم المحبة للسلام إلى العمل بقوة لإرغام إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال - لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمتمثلة في تسريع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاولات تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وممارستها سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية حتى على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
|
|
وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما خلفته النكبة الأليمة من آثار تدميرية وما لحق بشعب فلسطين من تشريد ومعاناة، موجهة التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الوطن والشتات.