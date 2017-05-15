التمييز الكويتية تؤيد أحكام السجن للمتورطين في «غروب الفنطاس»



تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 الكويت (وكالات) أيدت محكمة التمييز في الكويت أمس، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ورفضت طعون المتهمين في قضية «غروب الفنطاس»، وأبقت على الأحكام الصادرة ضدهم. وأيدت المحكمة الحكم بسجن متهم 10 أعوام غيابياً، و5 متهمين بالسجن 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، ومتهم ثالث عاماً مع الشغل والنفاذ، وتبرئة 6 متهمين. واتهمت السلطات المتهمين في أبريل 2015 بنشر أخبار كاذبة ومغرضة والتعدي على هيبة القضاء، وادعاء وجود مؤامرة في البلاد لقلب نظام الحكم، عبر وسائل الإعلام، وذلك عن طريق المجموعة التي ظهرت تحت اسم «غروب الفنطاس» على تطبيق واتس آب.