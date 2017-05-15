الشعبة البرلمانية إلى البحرين للبحث في احتواء الإرهاب

أبوظبي (وام)

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في ورشة العمل الإقليمية الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي والوطن العربي، حول دور «السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب»، والتي ستعقد في مملكة البحرين يومي 17 و 18 مايو الجاري بتنظيم من مجلس النواب البحريني وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور وفود برلمانية من مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية.

تناقش الورشة التي يشارك فيها سعادة سالم الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الجهود الخليجية والعربية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وإيجاد حلول ناجعة للتصدي له وعدم استشرائه في العالم العربي، والجهود الدولية لمكافحته، وكيفية العمل على تجفيف مصادر ومنابع تمويله، ودور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن استعراض تجارب المؤسسات البرلمانية الخليجية والعربية في مكافحة الإرهاب.

ويعرض وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية جهود دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب، والدور المهم لنشر قيم التسامح والعدل والمساواة، مع التركيز على أهمية حماية الشباب العربي من خطر التطرف والإرهاب الفكري، والعمل على تعزيز روح التعايش السلمي ما بين جميع الثقافات والأديان.

وسيتم خلال الورشة الاطلاع على خبرات عدد من المجالس التشريعية في هذا المجال وذلك في إطار تبادل الخبرات والمعرفة والرؤى والأفكار، والعمل ضمن منظومة عربية وإقليمية ودولية من أجل عالم خال من العنف والتطرف والإرهاب، في ظل التعاون القائم بين الحكومات والمؤسسات البرلمانية ومختلف الجهات المعنية بما يصب في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وحماية المجتمعات من الأفكار الهدامة التي تحاول التنظيمات الإرهابية بثها.