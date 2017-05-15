«الوزاري الخليجي» يستبق غداً قمم الرياض

الرياض (وام)

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الأربعاء في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، أعمال الدورة الـ143 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون أمس، أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون سيبحثون في لقائهم التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض، إضافة الى القمة الخليجية الأميركية والقمة العربية الإسلامية الأميركية التي ستستضيفهما الرياض، في 21 مايو 2017 خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام، إن الوزراء سيبحثون عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيـذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، إضافة الى آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.