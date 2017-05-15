عاهل الأردن يستعرض شؤوناً أمنية وحدودية مع مسؤولين أميركيين وإيطاليين

عمان (أ ف ب)

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، قائد القيادة المركزية الأميركية، ورئيس هيئة الأركان الإيطالي، في لقاءين منفصلين بحث خلالهما جهود الحرب على الإرهاب، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وقال البيان، إن الملك عبد الله بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزف فوتيل «تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية».

كما تم خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان، «استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات العسكرية». وبحث الملك عبد الله في لقاء منفصل مع رئيس هيئة الأركان الإيطالي الفريق دانيلو إريكو «التطورات الإقليمية وجهود الحرب على الإرهاب»، إضافة إلى «استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات العسكرية والدفاعية».

وتشارك الولايات المتحدة وإيطاليا في مناورات «الأسد المتأهب» التى انطلقت في السابع من الشهر الحالي، وتستمر حتى 18 منه على أراضي المملكة، ويشارك في هذه المناورات السنوية سبعة آلاف و400 عسكري من أكثر من 20 دولة وتتخللها عمليات حول «مكافحة الإرهاب» وتعزيز «أمن الحدود» و«عمليات البحث والإنقاذ».