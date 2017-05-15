غرق سفينة قبالة باب المندب



تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 عدن (الاتحاد) غرقت سفينة يمنية مخصصة لنقل المواشي من القرن الأفريقي قرب باب المندب على بعد 65 ميلاً بحرياً من ميناء جيبوتي جراء تسرب مياه إلى داخلها حسب ما أفاد به مصدر ملاحي في ميناء عدن. وأضاف المصدر أن السفينة الغارقة تحمل اسم «المبارك» وتم إنقاذ طاقمها المكون من 8 بحارة بينهم اثنان يحملان الجنسية الهندية، مضيفاً أن السفينة كانت تحمل مئات المواشي التابعة لتجار محليين. وأشار إلى أن سفينة حربية باكستانية وأخرى تجارية من جيبوتي كانتا على مقربة من غرق السفينة وأسهمتا في إنقاذ الطاقم وإيصالهم إلى ميناء عدن.