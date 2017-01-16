عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء سانت فينسنت والجرينادين

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، معالي الدكتور رالف جونزالس رئيس وزراء سانت فينسنت والجرينادين الذي يشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ورحب سموه بزيارة معالي الدكتور رالف جونزالس، وأكد أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.

تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور رالف جونزالس رئيس وزراء سانت فينسنت والجرينادين بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس، معالي جاستون براون رئيس وزراء أنتجوا وبربودا الذي يشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جاستون براون، وأكد على علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد معالي جاستون براون حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات.