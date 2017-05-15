الميليشيا تستغل مبررات «الزكاة» وتفرض إتاوات على سكان ريمه

عدن (الاتحاد)

فرضت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إتاوات على المواطنين في محافظة ريمه، غرب اليمن، تحت مبررات دفع الزكاة المفروضة ودعم المسلحين في جبهات القتال التي يخوضونها في عدد من المحافظات اليمنية وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأضاف مصدر محلي أن الميليشيات شرعت بتطبيق هذا الإتاوات على المواطنين في مديرية كسمة وأجبرت المواطنين تحت تهديد السلاح والاعتقال بدفع مبالغ مالية تحت مبرر «الزكاة»، مضيفاً أن المواطنين يتحملون ظروفاً قاسية منذ احتلال الانقلابيين محافظتهم وسط مطالبة بالتدخل وإيقاف هذه الإجراءات التعسفية التي قد تدفع المواطنين نحو المجاعة. وأشار إلى أن هناك ميليشيات تقوم بجباية الأموال من المواطنين والنزول إلى منازلهم من أجل الضغط عليهم لدفع الأموال التي يقرونها.

.. وتشن حملة اختطاف في الحديدة

عدن (الاتحاد)

تشن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية حملة اختطافات في صفوف المدنيين بينهم تربويون في مديرية اللحية شمال محافظة الحديدة الساحلية، غرب البلاد. وأفادت مصادر حقوقية أن سكاناً في اللحية أبلغوا عن اختطاف 11 مدنياً من أبناء المديرية على يد أطقم عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية واقتيادهم إلى معتقلات سرية، مضيفاً أن من بين المختطفين تربويون من مدرسة المجد للتعليم الأساسي إلى جانب مدنيين بينهم كبار في السن.

وحجزت الميليشيات الانقلابية عدداً من الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية على مدخل مديرية اللحية ومنعت مرورها دون دفع رسوم جمركية مخالفة للقانون، وأوضح مصدر محلي أن الميليشيات تمارس أعمالاً قمعية وجباية بحق التجار المحليين والمواطنين وتفرض رسوماً غير قانونية تحت مسمى الجمارك.