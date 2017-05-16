الكوليرا يغزو صنعاء والانقلابيون يوجهون «نداء استغاثة»

صنعاء (الاتحاد - وكالات)

أعلن المتمردون الحوثيون صنعاء مدينة «منكوبة صحياً وبيئياً»، وخاضعة لحالة الطوارئ الصحية، جراء تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة 180 شخصاً وأصاب أكثر من 11 ألف شخص في العاصمة اليمنية وعدداً من مدن البلاد، حسب آخر إحصاء معلن مساء أمس الاثنين.

وسيطر المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران على صنعاء أواخر العام 2014 لتندلع لاحقاً حرب أهلية في معظم مناطق البلاد تسببت بانهيار النظام الصحي وفاقمت الحالة المعيشية والإنسانية في البلد بصورة غير مسبوقة.

وجاء في بيان الليلة قبل الماضية: «نعلن صنعاء عاصمة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة» بسبب «انتشار فجائي وبائي (للكوليرا) يحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء، ويطال ويهدد حياة كل اليمنيين».

ووجه جمعان «نداء استغاثة ومناشدة عاجلة للعالم والضمير الإنساني» وكل المنظمات الإنسانية الدولية «لتلبية الاحتياجات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع انتشار هذا الوباء».