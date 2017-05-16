«الهلال» توزع 2000 سلة غذائية في الساحل الغربي

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم مساعداتها الإنسانية إلى المناطق المتضررة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عامين. ودشنت الهيئة توزيع 2000 سلة غذائية على أهالي منطقة رأس العارة الساحلية في محافظة لحج وعدد من المناطق والقرى الواقعة على الساحل الغربي إلى جانب عشرات الأسر النازحة في تلك المناطق، وذلك ضمن أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الغذائية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي للمنكوبين والمتضررين.

واستهدفت عملية التوزيع مناطق رأس العارة وما جاورها من مناطق ريفية واقعة على الساحل الغربي إلى جانب استهداف الأسر النازحة الموجودة في مدرسة طارق بن زياد في المنطقة. وأكد نائب مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن محمد الكتبي أن العمل الإنساني والإغاثي مستمر من أجل إيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين في المناطق المنكوبة ، مضيفا أن الإمارات خصصت 2017م عاماً للخير وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة في الدولة التي تحرص على تقديم العون والمساعدات للمتضررين والمنكوبين والأسر الفقيرة في عدد من دول العالم ومنها اليمن.

وأشار إلى أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي يقوم بجولة تفقدية على مختلف المناطق والقرى في الساحل الغربي للاطلاع على أوضاعهم والتعرف على المشاريع الإسعافية التي نفذت خلال المراحل السابقة ومعرفة احتياجات أهالي هذه المناطق للعمل على تقديمها لهم مستقبلاً. وعبر أهالي رأس العارة وضواحيها عن شكرهم وامتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدين أن هذه الزيارة ليست الأولى وسبق أن زارتهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية خلال العامين السابقين وهذه تعد ثالث زيارة.

وأكد المواطنون والنازحون في مدرسة طارق بن زياد حرص الهلال الأحمر الإماراتي على اللفتة الكريمة لهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها ولم يلتفت لهم أحد مطالبين بتوفير مشروع مياه للمنطقة. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وزعت الآلاف من السلل الغذائية والمواد الإيوائية وأقامت عيادات ميدانية عقب تحرير مناطق الساحل الغربي بدءاً بقعوة ومشهور وصولا إلى جديمة والصدف والسبيل وراس العارة والهويرب وعموم المناطق الواقعة على الساحل وامتداداً حتى منطقة باب المندب.