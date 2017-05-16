الإمارات تشرف على تدريب وتخريج دورة عسكرية في سوقطرى

عقيل الحلالي، وام (سوقطرى، صنعاء)

احتفلت جزيرة سوقطرى أمس بتخريج دورة عسكرية خضع أفرادها لتدريبات مكثفة في مختلف التخصصات تحت إشراف دولة الامارات مساهمةً منها في تأمين شواطئ الجزيرة وصون أمنها. وتلقى أفراد الدورة تدريبات في مهارات الميدان والمعركة واستخدام مختلف الأسلحة والأمن الداخلي والطبوغرافيا، إضافة إلى تنفيذ رماية حية في ميادين الرماية التي أعدت خصيصاً، علاوة على تدريبات في مجال الإسعافات الأولية.

وقدم الخريجون عرضاً عسكرياً أظهر جاهزيتهم للذود عن تراب اليمن وحياضه ومقدراته وعكس مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في كل التخصصات ، إلى جانب الروح المعنوية العالية التي جسدت ولاءهم وانتماءهم وحبهم لبلدهم واستعدادهم للتضحية من أجله.

وأشاد مسؤولون يمنيون - حضروا حفل التخرج - بالدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلادهم في جميع المجالات من أجل النهوض مجددا وبناء مستقبل آمن و زاهر لأبنائها. وعبر الخريجون عن شكرهم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والتي لم تأل جهدا في سبيل تأهيلهم وإعدادهم للدفاع عن بلدهم وصون أمنه.

وفي سياق آخر قتل 30 من المتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم والتابعة للمخلوع علي صالح أمس الاثنين في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك مع القوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز وبلدة بيحان في محافظة شبوة الجنوبية. وأعلن الجيش اليمني مساء الاثنين تحرير مزارع الحريشية في منطقة الهاملي شمال بلدة موزع حيث يتموضع معسكر خالد بن الوليد الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون في غرب محافظة تعز (جنوب غرب).