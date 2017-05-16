مبخوت بطل «الثلاثية» في جوائز «الخليــــج العربي»

مصطفى الديب، عبد الله القواسمة (أبوظبي)

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، علي مبخوت هداف الجزيرة بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لموسم 2016 - 2017، خلال حفل لجنة دوري المحترفين،

الذي أقيم أمس بفندق جميرا أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي بحضور كل من معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وعبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، ومحمود الخطيب نجم الكرة المصرية، وماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية، والهداف التاريخي لدورينا فهد خميس.

وجاء الحفل متميزاً للغاية، بحضور ممثلي الشركات الراعية ومشاهير الوسط الرياضي، وحصل علي مبخوت على جائزة أفضل لاعب مواطن بدوري الخليج العربي، بعد منافسة شرسة مع عمر عبد الرحمن لاعب العين، وأحمد خليل لاعب الأهلي.

وحصل علي خصيف على جائزة «القفاز الذهبي»، كأفضل حارس في الدوري بعد منافسة شرسة مع خالد عيسى حارس العين وماجد ناصر حارس الأهلي، وسلم فهد خميس الهداف التاريخي لدورينا الجائزة لحارس الجزيرة، أما جائزة أفضل لاعب أجنبي، فحصل عليها البرازيلي فابيو دي ليما لاعب الوصل، وسلمها له ماجد عبد الله.